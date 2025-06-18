Telefonları inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de denetim yapan trafik ekipleri tarafından önce izinsiz ikamet ettikleri belirlenen, ardından evlerinde uyuşturucu bulunan Kelechi Desmond Ejim ile Goodnews Ruth Okafor, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığı, ayrıca ele geçirilen maddelerin analize gönderildiği belirtildi. Zanlıların uyuşturucu temin ettiği şahıs veya şahısların tespiti için çevre güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Yıldız; 13 Haziran saat 22.20’de, İskele’de trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kiralık bir aracın durdurulduğunu söyledi. Polis; araç sürücüsü olan Kelechi Desmond Ejim’in trafik suçu işlemesi nedeniyle araçta bulunan Goodnews Ruth Okafor ile birlikte İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü açıkladı. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru; pasaportlarını almak üzere, zanlılarla birlikte ikametgahlarına gittiklerindeyse salon kısmında, sehpa üzerinde 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde de tespit edildiğini açıkladı. Polis; yine ev içerisinde, uyuşturucu kalıntısı içeren 2 adet öğütücü ve pek çok eşyaya da emare olarak el konduğunu bildirdi. Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis; zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığını; uyuşturucu temin ettiği şahıs veya şahısların tespiti için çevre güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiğini kaydetti. Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.