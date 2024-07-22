Başı büyük belada

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da eşinin işyerine giderek, olay çıkaran ve darp suçu işleyen Hilmi Zeden’in başı büyük belaya girdi.

İlk etapta darp suçlamasıyla tutuklanan zanlının, eşinin iş yerindeyken içtiği v e izmaritini attığı sigaranın içerisinde uyuşturucu olabileceği belirtildi. Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada 39 adet av tüfeği fişeği bulundu.

Darp suçunun yanı sıra uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından da hakkında soruşturma başlatılan zanlı mahkemeye çıkarılarak, ek süre talep edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İnanç Dünki, zanlının, 19 Temmuz’da saat 14.30 sıralarında, eşi H.E.’nin Büyük Sanayi Bölgesi’nde bulunan işyerine giderek, genç kadını iterek yere düşürdüğünü ve tekmeleyerek darp ettiğini açıkladı.

Polis, konu işyerinde zanlının içmiş olduğu sigara içerisinde uyuşturucu olduğuna dair şüphe olduğunu ve konu izmaritin emare alındığını belirtti. Polis, daha sonra zanlının evinde arama yapıldığını, yatak odası içerisinde 39 adet av tüfeği fişeği bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, darp suçundan tutuklanan zanlı hakkında uyuşturucu ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından da soruşturma yapılacağını söyledi.

Polis, emare alınan sigara izmaritinin içerisinde uyuşturucu olup olmadığına dair tespit için analize gönderileceğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlı hakkında 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.