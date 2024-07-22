45 günde yargı

Girne’de, Narkotik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Godstime Onyemekara ve Modestus Chiemeka hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların 9 Temmuz 2024 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların 10 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

