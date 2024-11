Garantörler de katılacak

Rum basını BM Genel Sekreter Yardımcısı M. Jenca’yı kaynak göstererek BM’nin, Kıbrıs sorununda gayriresmi genişletilmiş konferansı yeni yıla tarihlendirmekte olduğunu, öncesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun hazırlıklar için bölgeyi ziyaret edeceğini yaydı.

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, hazırlıklı gittiği ve ilerlemek için dayanabileceği bir sonuç veren, 15 Ekim’de New York’ta yemek formundaki gayriresmi üçlü görüşmede izlediği yolu, gayriresmi çok taraflı konferansta da takip edebilecek gibi göründüğünü yazdı.

Gazete, Rum meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) heyetiyle görüşmesinde, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorunundaki yeni inisiyatifinin muhtemelen yeni yılın başlamasıyla yer alacağını söylediğini yazdı.

Habere göre, Jenca “gayriresmi çok taraflı konferansa garantör güçlerin katılacağını ve BM’nin çözümün içeriği konusunda Kıbrıs’la ilgili kararların belirlediği çerçevede hareket etmekte kararlı olduğunu” söyledi. Genel Sekreter’in, başarı şansının atması için Kıbrıs’la ilgili yeni konferansa olabildiğince iyi hazırlanmasını umduğunu ekledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, 15 Ekim’deki gayriresmi yemekte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı ikili görüşmenin, çok taraflı konferanstan önce gerçekleşeceği izlenimi edindiğini söyledi.

Hristodulidis Genel Sekreter Guterres’in, kendisine, gayriresmi beşli konferans için çalışmalarının normal şekilde ilerlediğini, Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun gerekli hazırlıklar için bölgeyi ziyaret edeceğini, çıkacak sonuç açısından hazırlıkların önemli olduğunu söylediğini dile getirdi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmeye hazır olduğunu, halen görüşülecek konuyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve önümüzdeki hafta bile görüşmeye hazır olduğunu” New York’tan döndükten sonra Genel Sekreter’e mektup göndererek ilettiğini, Ada’daki müzakereci aracılığıyla da teyit ettiğini belirtti.

“Azerbaycan ile ilişkilerin gelişiyor göründüğüne” de işaret eden Hristodulidis “uluslararası konferans çerçevesinde Bakü’ye ilk ziyaretin gerçekleşmesi çok önemliydi. Dışişleri Bakanı’nın Azerbaycanlı dengi ile görüşmesini de özel bir sembolik öneme sahip görüşme olarak not ediyorum.” dedi.