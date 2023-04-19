Gel de kıskanma

Güney Kıbrıs’taki barajlarda şu an itibarıyla 200 milyon 700 bin metre küp su bulunduğu, bunun yüzde 69 doluluk anlamına geldiği belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’taki göletlerde ise sadece 4 milyon 611 bin metre küp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 31 olarak kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, kış mevsimindeki yağışların az olmasının, barajlara su akışını da olumsuz etkilediğini ve geçen yılla kıyaslandığında, barajlara nispeten daha az su akışı gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki barajların toplam 290 milyon metreküp su aldığını ve şu anda, 200 milyon 7 bin metreküp su bulunduğunu kaydederken, geçen yılki doluluk oranının ise yüzde 90,5 olduğunu anımsattı.

KKTC’de yeterli sayıda baraj yok

KKTC’de Su İşleri Dairesi’nin 10 Mart ölçümlerine göre ülkede genelindeki göletlerin doluluk oranı yüzde 31.38’de kaldı.

Su Dairesi’nin verileri de, göletlerdeki doluluğun yeterli olmadığını gösterdi. 10 Mart itibarıyla ölçüm yapılan 14 göletin 13’ünde doluluk oranı yüzde 50’nin altında kaldı.

Toplam kapasitesi 14 milyon 695 bin 11 metreküp olan göletlerin aralık ayı doluluk hacmi 3 milyon 555 bin 714 metreküp, 10 Mart itibarıyla da 4 milyon 611 bin 725 metreküp oldu. Bu ayki yağışların göletlerdeki doluluk oranını da olumlu etkilemesi bekleniyor.