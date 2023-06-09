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Getirisi fazla

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Rum Müzakereci Menelau, sınır kapılarının önemine dikkat çekti

Getirisi fazla
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    Rum Müzakereci Menelaos Menelau, 20 yıl önce açılan geçiş kapılarının olumlu getirilerinin, olumsuz getirilerinden daha fazla olduğunu söyledi.

   Fileleftheros gazetesinin haberine göre, RİK’e açıklama yapan Menelau, geçiş kapılarının açılması sonucu, adadaki iki toplum arasında oldukça önemli bir karşılıklı etkileşim meydana geldiğini kaydetti.
   Menelau, geçiş kapılarının açılmasıyla oluşan olumlu getirilerin, gerek Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ticaret, gerekse dolaşma açısından hem Rumlar, hem de Kıbrıslı Türkler için geçerli olduğunu belirtti.
   Habere göre, Menelau, hedefin Kıbrıs sorununa, serbest dolaşımın sağlanabilmesi için geçiş kapılarının olmayacağı bir çözüm bulunması olduğunu ifade etti.
 

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