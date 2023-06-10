Beklentilere uygun

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasındaki telefon görüşmesi Rum yönetimince “Kıbrıs sorunuyla ilgili olumlu işaret” olarak yorumlandı.

Fileleftheros’a göre, Rum Başkanlık Sarayı, Erdoğan-Michel görüşmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir süre önce dile getirdiği Türkiye-Avrupa ilişkileri ve diyalogla ilgili sözlerini doğruladığı görüşünde. Hristodulidis’in, Türkiye’nin AB’den talepleriyle ilgili açılımlara dair öngörülerinin teyit olduğuna inandığı kaydedildi.

Rum Yönetimi'nin kendi ajandasıyla Türk tarafının önerdikleri arasında ortak referans noktaları saptadığına işaret eden gazete, bu noktaları gümrük birliğinin yükseltilmesi, vizelerin kaldırılması ve mülteciler konuları olarak sıraladı.

Gazeteye göre, Hristodulidis, yukarıda sıralanan konuların AB tarafından, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve AB’nin bir temsilci atamasına olumlu yaklaşması için Türkiye’ye baskı unsuru olarak kullanılabileceği görüşünü ortaya koymuştu.

Öte yandan Haravgi'ye göre, Rum Yönetimi Başkanı, “AB’nin Kıbrıs sorununa BM çerçevesi içerisinde ve BM himayesi altında daha aktif müdahil olması inisiyatifiyle ilgili bir telefon aldığını” açıkladı.

Habere göre, Hristodulidis dün akşam Limasol’da düzenlenen Maraş fotoğrafları sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, “AB’nin daha aktif müdahil olması yönünde perspektifler olduğunu gösteren bir telefon aldığını ve bu perspektifleri, müzakereler yeniden başlayana kadar değerlendireceğini” söyledi.





