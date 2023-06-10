Yerinde bir tespit

Genç İş Adamları Derneği (GİAD) ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi iş birliğinde “İş Ağları Geliştirme” etkinliği düzenlendi.

Dernekten verilen bilgiye göre, önceki gün Acapulco Otel’de organize edilen Giad-Askon B2B etkinliğine Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanları katıldı.

GİAD Başkanı Orhan Gavani, ülkeye gelen tüm yatırımların Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesine destek olacağını söyledi.

ASKON Konya Şubesi Başkanı Atilla Sınacı, Kıbrıs'a yatırım yapmaya hazır olduklarını, organize edilen B2B etkinliğinden çok ümitli olduğunu belirtti. Etkinliğin sonunda birçok iş anlaşması imzalandı.

Derneğin açıklamasında Türkiye’den gelen konuk heyetin GİAD Yönetim Kurulu eşliğinde devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret ettiği de ifade edildi.

