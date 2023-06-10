‘Tedbirler alınacak’

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı aldı. Komite bugün toplanacak ve alınacak tedbirleri belirleyecek.

Bakanlar Kurulu dövizdeki son durumu değerlendirmek üzere dün saat 15.50’de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olası olumsuzlukları değerlendirmek üzere yaptığı olağanüstü toplantıda, bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı aldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantısında, döviz artışından kaynaklı ekonomide yaşanacak olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacı ile ilgili bakanlıklardan oluşacak bir komite kurulması konusunda prensip kararı alındı.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu tarafından oluşturulan komitenin bugün saat 12.00'de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanarak döviz artışından kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken radikal tedbirleri değerlendireceği açıklandı.

Üstel: Tüm sorunları çözeceğiz

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Milletvekili adayı Ali Başman ile birlikte Altınova-Ağıllar, Topçuköy, Ardahan ve Mersinlik'i ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında birtakım açıklamalarda bulunan Başbakan Üstel, yaşanan ve biriken sorunların ana kaynağının kısa süreli hükümetler olduğuna dikkat çekti, hükümet olarak kısa süre içerisinde yıllardır çözülemeyen sorunları çözdüklerini belirtti.

Üstel, ara seçimlere işaret ederek, “25 milletvekili ile 2027’ye kadar iş başında olacağız. Sizden aldığımız güçle 2027’ye kadar bütün sorunları çözeceğiz” dedi.

Başbakan Üstel, Sosyal Konut Projesi’nin gençlerin ülkelerinde kalması için olduğunu dile getirerek, projenin ‘seçim malzemesi’ olmadığını kaydetti, “İş yapmak için geldik, boşuna söylemiyoruz. Güçlü olacağız, iş yapacağız” ifadelerini kullandı.