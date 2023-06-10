İşbirliği gelişecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından da kabul edildi.

Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Kıbrıs işlerinin koordinasyonunu da üstlenmesi beklenen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti arasındaki görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliklerinin gelişimi ve KKTC’de özel sektör odaklı kalkınma konularında istişarelerde bulundu. KTTO heyetinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı ziyaretinde de,

TC-KKTC ticari ilişkilerinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara’ya giden Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaretlerinde TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hısarcıklıoğlu’na başarı dileklerinde bulundu.

Deniz: Faydalı işler yapacağız

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki süreçte birlikte çalışmak için çok büyük isteklilik olduğunu gözlemledik” dedi.

Deniz, “Sayın Yılmaz ve Sayın Bolat ile çok faydalı işler yapacağımıza eminiz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Onların başarısı, esas olarak bizim de başarımız olacaktır” şeklinde konuştu.

