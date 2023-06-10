Bu şartlarda turizm zor

Özlem ÇİMENDAL

Türk lirasının son bir haftada yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle sadece tüketim maddelerine değil, uçak biletlerine de ciddi artışlar geldi. Özellikle hafta sonları Ercan-İstanbul arasında gidiş-dönüş uçak biletinin fiyatı 16 bin 643 liraya kadar yükseliyor. Bu durum seyahat etmek zorunda olan vatandaşların yanı sıra turizm sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

Hafta sonunda Ercan-İzmir uçuşları da oldukça pahalı. Gidiş dönüş bilet fiyatlarının 16 bin liraya kadar yükselmesi dikkat çekiyor. Ercan-Adana arası 30 dakikalık uçuş için en yüksek bilet fiyatının 9 bin liraya kadar çıktığını belirten turizmciler, bu şartlarda turizm yapmanın zor olduğuna dikkat çekiyor.

Uçak bilet fiyatları da dövize endeksli

Bilet fiyatlandırmalarının ve havaalanı vergilerinin döviz kuru üzerinden hesaplandığı hava yolu uçuşlarında biletler cep yakıyor.

Hafta sonu KKTC’den Türkiye’ye gidecek olanlar ya da İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyük şehirlerden buraya gelecek olanlar, gidiş-dönüş ekonomik sınıf uçuş bileti için en ucuz 2 bin 500, en pahalı ise 16 bin 500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

Uçuşunu daha konforlu ve rahat geçirmek isteyenler ise ekonomik paketlerin 2-3 katını göze alması gerekiyor.

Hafta sonu gidiş- geliş bilet fiyatları şöyle;

İstanbul: 10 Haziran Cumartesi gidiş-11 Haziran Pazar dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 4 bin 516 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 16 bin 642 TL

İstanbul: 11 Haziran Pazar gidiş-12 Haziran Pazartesi dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 4 bin 822 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 16 bin 643 TL

Ankara: 10 Haziran Cumartesi gidiş-11 Haziran Pazar dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 3 bin 94 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 11 bin 262 TL

Ankara: 11 Haziran Pazar gidiş-12 Haziran Pazartesi dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 4 bin 52 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 12 bin 442 TL

İzmir: 10 Haziran Cumartesi gidiş-11 Haziran Pazar dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 6 bin 599 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 16 bin 812 TL

İzmir: 11 Haziran Pazar gidiş-12 Haziran Pazartesi dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 9 bin 844 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 12 bin 383 TL

Adana: 10 Haziran Cumartesi gidiş-11 Haziran Pazar dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 2 bin 537 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 3 bin 971 TL

Adana: 11 Haziran Pazar gidiş-12 Haziran Pazartesi dönüş

En düşük gidiş-dönüş: 6 bin 630 TL

En yüksek gidiş-dönüş: 9 bin 799 TL