Gidişat kötü

Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (SEK), Lefkoşa Ünüversitesi-IMR’ye yaptırdığı araştırmadan, Güney’de çalışanların iş korkusu, psikolojik şiddet, baskı ve tacize şartları altında çalıştığı sonucu ortaya çıktı.

Politis gazetesi SEK tarafından açıklanan sonuçları manşetten aktardığı haberinde bin (1000) kişiye ulaşılan araştırmada çalışanların yüzde 44’ünün çalışma şartlarının önceki yıllara göre daha kötüye gittiği, yüzde 30’unun değişmediği, yüzde 25’inin ise daha iyiye gittiği görüşünde olduğunu yazdı.

Habere göre Rum tarafında çalışanların yüzde 51’i çalışma yerinde tacizle karşılaştığını söyledi. Bu cevabı verenlerin karşılaştıkları taciz türü sorulduğunda yüzde 50’si işi ile korkutma, yüzde 48’i psikolojik şiddet, yüzde 17’si cinsel taciz cevabını verdi. İş yerinde cinsel tacize uğradığı cevabını verenlerin yüzde 28’ini kadınlar, yüzde 5’i erkekler oluşturdu.

Görüşüne başvurulan kişilerin yüzde 53’ü ekonominin durumundan, yüzde 48’i pahalılıktan, yüzde 23’ü maaşlardan endişeli, yüzde 20’sini endişelendiren konular ise rüşvet ve adalet eksikliği. Katılımcıların yüzde 83’ü şu anda Güney Kıbrıs’taki en büyük sorun olarak maaş düzeyini, yüzde 20’si de çalışma saatleri ve iş yükünü gösterdi.