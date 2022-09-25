Kremlin’den söz alamadılar

Rusya’dan, Ercan’a direkt uçuşların başlayabileceği yönündeki haberler Güney Kıbrıs’ı oldukça endişelendirmeye başladı.

Alithia haberi “Lefkoşa’da Yoğun Endişe… Rusya’nın İşgal Bölgeleri ve Yasadışı Havalimanı İle Hava Bağlantısı Konusunda” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Rusya’dan Ercan’a direkt uçuşlar başlayabileceği haberi üzerine Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu’nun, bakanlığa çağırdığı Rus Büyükelçi Stanislav Osatchiy’den “öyle bir şey yok” cevabını aldığını hatırlattı.

Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özbekistan’ın Başkenti Semerkant’ta Şangay İşbirliği Örgütü Zirve toplantısı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile konuyu görüştükleri açıklaması sorulan Putin’in Basın Sözcüsü Dimitri Peskov’un “Kremlin’den şu ana kadar karar alınmadı” dediğine dikkat çekildi.

Habere göre Peskov’un bu açıklaması Rum Dışişleri Bakanlığı’nda endişeye yol açtı. Bakanlık Genel Müdürü Korniliu Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) sorusuna “bizim elimizde gerek Moskova’dan Dışişleri Bakanlığı’ndan gerek Lefkoşa’da Rus Büyükelçi’den aldığımız teyitler var” dedi.

Fileleftheros ise “Rus Uçuşları… Senaryolar ve Yalanlamalar” başlıklı haberinde Yeni Şafak gazetesinin, Rusya’dan KKTC’ye uçuşların Kasım ayında başlayacağına ve ilk uçuşta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olacağına dair haberini aktardı.

Gazete “Türk tarafı uçuşların 15 Kasım’dan itibaren başlayacağından emin olsa da Rusya’da zıt görüş hâkim. Başkan Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dimitri Peskov şu ana kadar Rusya ile işgal bölgeleri arasında uçak bağlantısıyla ilgili karar yok dedi” ifadesini kullandı.