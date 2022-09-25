‘Mücadele sürecek’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Titina Loizidu kararının icrasını izleme ve denetleme sürecinin iptal kararı gündemdeki yerini koruyor. Titina Loizidu, Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada Komite’nin 2005’ten beri önünde, mülkünün iade kararını uygulatma olanağı olduğunu ancak zamanın geçmesiyle çeşitli farklı parametreler oluşarak bu sonuca vardığını söyledi. Loizidu “ancak meselenin kapanmadığını savundu “çünkü davamda başka parametreler de var” dedi.

Kararın yalnızca kullanım kaybı tazminatıyla ilgili bölümünün yerine getirildiğini, “barış içerisinde malını kullanma” konusunun beklemede olduğunu savunan Loizidu “Bakanlar Komitesi, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) atıf yaparak işgal bölgelerinde çare imkanı bulunduğunu söylüyor ancak AİHM’in TMK’nn etkinliğiyle ilgili iki kararı beklemede bulunuyor” dedi.

Loizidu, şunları ekledi:

“Bunlardan biri bu komisyonun çeşitli prosedürel noktalarda geri kaldığını ve etkin olmadığını söylüyor. Bu konu çok önemli ve Bakanlar Komitesi davamla ilgili kararında bunu dikkate almalıydı. Bakanlar Komitesi’nin kararları uygulamada bazı yetersizlikleri var ve sistemin gelecekte düzeltileceğini umuyorum.

Dört ülke suçlanıyor

Bu arada Fileleftheros gazetesinin “Kıbrıs’ın Strazburg’da Yenilgisi… Titina Loizidu Davası 4 Ülkenin Tavır Değiştirmesiyle Nasıl Kaybedildi” başlıklı haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu davayı “kaybetmelerine” İspanya, İtalya, Estonya ve Litvanya’nın tavır değiştirmesini gerekçe gösterdi.

Korniliu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada “meseleye siyasiden çok hukuki yaklaşıyorlar. Biz, Kıbrıs sorununun temel yönüne, yani mülkiyete tabi olduğu için meselenin hukuki değil siyasi olduğunu izah etmeye çalıştık” dedi.

Rum Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yazılı açıklama yaparak karardan ve Avrupa Konseyi sekreterliğinin meselenin kapatılmasında oynadığı rolden hayal kırıklığı duyduğunu açıklamıştı.

Loizidu kararının icrasını iptal kararına destek veren 25 ülke:

Cezayir, Hollanda, Karadağ, Polonya, Letonya, İtalya, İspanya, Türkiye, İsviçre, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Azerbaycan, Lihtenştayn, İsveç, İzlanda, Estonya, Norveç, Litanya, Belçika, Finlandiya, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Çekya ve Portekiz.

Olumsuz oy verenler

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Ermenistan.

Çekimser kalanlar

Romanya, Malta, Slovenya, Andora, Avusturya, Lüksemburg, Ukrayna, Monako, Macaristan, İrlanda, Moldavya, Gürcistan, San Marino, Bosna Hersek, Slovakya, Fransa.