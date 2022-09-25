Gönyeli çemberi kilitlendi

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) ve Motosiklet komitesi bir süre önce Maliye Bakanı Alişan Şan ve 3 bürokratla motosiklet vergilerinde indirim yapılması yönünde yaptıkları görüşmelerde verilen sözlerin tutulmaması, sunulan önerilerine cevap alamadıkları gerekçesi ile dün Lefkoşa’da eylem yaptı. Motosiklet sürücüleri adanın dört bir yanından gelerek Gönyeli Çemberinde buluştular ve bir süre burada durduktan sonra konvoy halinde meclis önüne hareket etti.

Adil bir vergi düzenlemesi talebiyle eylem gerçekleştiren motosiklet sürücüleri Meclis önünde bir basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması yapılacağı sırada Maliye Bakanı Alişan Şan motosikleti ile meclis önüne gelerek Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Motosiklet komitesinin talepleri ile ilgili bilgilendirmeyi burada eylem sırasında yaptı.

Taleplerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şan, çalışmaların yakın zamanda neticeleneceğini ifade etti.

Şehir turuna Bakan Şan da katıldı…

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu ve Motosiklet komitesi Başkanı İbrahim Önderoğlu’nun basın bildirisini okumasının ardından, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın da motosikleti ile konvoya katılıp Lefkoşa içerisinde bir tur atılması ile son buldu.

Şan: Çalışma sonlanmak üzere

Maliye Bakanı Alişan Şan eylemde yaptığı konuşmada “Ben aslında birkaç arkadaşla istişare ederek yaptığımız çalışmalarla ilgili haber gönderdim ancak belli ki haberiniz olmadı. Hem dünyada yaşanan olumsuzluklar hem de ülkemizin içinde olduğu ekonomik koşulları da değerlendirdiğimizde bir eğer halkın gelirini bir yere kadar arttırabiliyorsak ve daha fazlasını arzu ettiğimiz halde yapamıyorsak giderlerini düşürmek yönünde bir adım atmamız gerektiğini ifade etmiştik. Bu noktada da bakanlığımızın çalışması sonlanmak üzeredir…” ifadelerini kullandı.