Önemli girişim

Mavi Gök Havacılık şirketinin Ercan Havalimanına başlatacağı uçuşları değerlendiren Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, yüzde 10 oranında hisse alımı için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Açıklamasında Net Holding’in geçmiş yıllardaki havacılık faaliyetlerinden de söz eden Hande Tibuk, Ercan’a yönelik Mavi Gök uçuşlarının ‘ambargo altında tutulan’ KKTC açısından önemine dikkat çekti.

Tibuk açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs’ın haksız izolasyona maruz kalması ulaşımı da yıllardır çok ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Ulaşımın gelişmesi hem ticaretin hem turizmin kısaca tüm ekonomik aktivitenin gelişmesi için elzemdir. Adamıza ne kadar çok havayolu uçuş düzenlerse ada ekonomisi de o kadar hızlı gelişir. Mavi Gök Havacılık’ın Kuzey Kıbrıs’a 15 Kasım’da düzenlemeye başlayacağı seferlerin Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik gelişimi için çok değerli olduğunu düşünüyoruz.

Net Holding olarak 48 yılı geride bıraktık, birçok turizm yatırımının lideri olmanın getirdiği tecrübe ile havayolu yatırımının da çok ağır ve riskinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu bilinçle Kuzey Kıbrıs’ın gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi biz de elimizi taşın altına koyuyoruz ve Mavi Gök Havacılık ile %10 hisse almak için görüşmelere başladığımızı kamuoyuna bildiririz.”

Net Holding’in havacılık faaliyetleri

Net Holding 1989 yılında kurulan Pegasus Havayolları’nın ortakları arasında yer almış ve 1990 yılında Rus Aeroflot havayolları ve Türk iş adamları ile Greenair’i kurmuş ancak aynı sene başlayan Birinci Körfez savaşının turizm aktivitelerini askıya alması nedeniyle bu ortaklıklardan çıkmıştı.

Kuzey Kıbrıs’a 1990 yılında başlayan yatırımlarını son 10 yılda hızlı bir şekilde yoğunlaştıran Net Holding, Merit markası altında Kıbrıs’ta sekiz otel ve altı casino işletiyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022, 01:55