Polis, trafik denetimlerinde 24 sürücünün alkollü araç kullandığını tespit etti.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri önceki gece ülke genelinde 2 bin 479 araç sürücüsünü kontrol etti. Polis, trafik suçu işlediğini belirlediği 363 sürücü hakkında yasal işlem yaptı. 39 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 sürücü de tutuk-landı.
Sürücülerden 157’sinin süratli, 24’ünün alkollü, 4’ünün ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 12’sinin sigortasız araç kullandığı tespit edildi.
Denetimlerde, 8 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 3 sürücünün emniyet kemeri tak-madığı, 4 sürücünün de muayenesiz araç kullandığı belirlendi. 9 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kul-lanmaktan, bir sürücü de tehlikeli sürüşten rapor edilirken, 2 sürücünün trafik ışıklarına, 5 sürücünün de trafik levha ve işaretlerine uymadığı tespit edildi.
Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 2 sürücü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 6 sürücü 5 bin kilogram ve üzerindeki kamyonların trafiğe çıkış saatlerine uymadığı, 4 sürücü aracının camına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı, bir sürücü de polisin “dur” emrine uymadığı için rapor edildi.
Denetimlerde, 121 sürücüye diğer trafik suçları nedeniyle yasal işlem yapıldı.
