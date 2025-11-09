300 bin dolarlık ‘haraç’ mesajı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde faaliyet gösteren Sami Doğan Motors Galeri dün sabaha karşı kurşunlandı. İş yerine 2 el ateş edilirken, kurşunlar cama ve duvara isabet etti. Meydana gelen olayın ardından 19 ve 20 yaşlarında iki genç tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, iş yeri sahibi Sami Doğan’ın daha önce birçok kez tehdit edildiği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; Sami Doğan’ı geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde arayan kimliği meçhul şahıslar, 300 bin dolar haraç istedi. İddiaya göre; söz konusu şahıslar, parayı vermemesi halinde iş yerini yakmakla, bombalamakla ve kendisini öldürmekle tehdit etti.

Polis soruşturma başlattı

Ekim ayı içerisinde iki kez tehdit telefonu ve mesajı alan Doğan, polise şikâyette bulundu. Polisin, tehditlerle ilgili soruşturması devam ederken, sabaha karşı galeri kurşunlandı.

Türkiye’den 3 gün önce gelen H.A.(E-20) ile M.E.N.(E-19) saat 02.30 sıralarında galeriye 2 el ateş ettikten sonra kaçarak uzaklaştı.

Polisin geniş çaplı soruşturması sonucu zanlılar Lefkoşa’da yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede neler aktarıldı

Polis, zanlıların 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Maraton marka tabanca ile Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini mahkemeye aktardı. Polis, başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve bir adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Polis, olayda kullanılan tabanca, zanlıların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ve kaldıkları pansiyonda yakalandıklarını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların sorgulandığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Olayla ilgili aranan şahıs olduğunu da söyleyen polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, haklarında” kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu, kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarrufu, meskûn mahalde ateş açma, kasti hasar” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.