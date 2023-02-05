Sürücüler alkollü

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde 24 saatte meydana gelen 5 ayrı kazada sürücülerden 6’sı alkollü çıktı.

Kazalarda ciddi yaralanmalar olmazken, alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde dün saat 17.30 raddelerinde meydana gelen kazada Ayodejıjohn Olabanji (E-28) yönetimindeki PR 860 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametine doğru, 62 promil alkollü içki tesiri altında seyrederken önünde aynı istikamette seyreden Salise Aydoğan (K-53) yönetimindeki PV 159 plakalı aracın arkasına çarptı.

Çarpmaya müteakip ileri doğru kontrolsüzce savrulan PR 860 plakalı araç takla attı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan PR 860 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Edith Peter (K-19) ve PV 159 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seval Özgünel (K-62) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Karaoğlanoğlu Caddesi

Karaoğlanoğlu Caddesi’nde saat 05.00 sıralarında yaşanan kazada da Sedat Güraslan (E-20) 156 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LV 883 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken Evliya Çelebi Sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, yolun solundan çıkarak park halindeki MM 612 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle MM 612 plakalı araç da önünde park halindeki HS 215 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Lefkoşa

Lefkoşa’da Hilal Sokak’ta dün sabah saat 04.00 sıralarında meydana kazada ise, Mahmut Buldu (E-19) yönetimindeki FA 747 plakalı araçla Gzt. Kemal Aşık Caddesi yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce caddeye giriş yaptığı sırada 100 miligram alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyreden Mehmet Seviş (E-57) yönetimindeki KB 552 plakalı aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Çarpmanın ardından FA 747 plakalı araç yoluna devam ederek, yolun solunda park halindeki KD 786 plakalı aracın arka kısmına, çarpmanın etkisiyle de KD 786 plakalı araç önünde park halinde bulunan RU 243 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Girne-Alsancak Çevre Yolunda alkol kazaya neden oldu

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında da yaşanan kazada ise Emre Ödemiş (E-37) yönetimindeki LU 190 plakalı araç ile 158 miligram alkollü içki tesiri altında Alsancak’a doğru seyrettiği sırada Su Kemerleri Sokağa dikkatsizce dönüşe geçti ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten 64 miligram alkollü içki tesiri altında gelen Ali Kanat (E-20) yönetimindeki ND 131 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Alsancak’ta iki araç çarpıştı

Alsancak’ta, önceki gece saat 23.15’te meydana gelen kazada ise Şehit Türker Sokak’ta gerçekleşti.

Malik Gezer (E-26), yönetimindeki UK 205 plakalı araçla yolun sağındaki markete doğru dikkatsizce dönüş yaptığı sırada güney istikametine doğru, 153 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Etem Uğurlu (E-49) yönetimindeki KV 255 plakalı araç önünü tıkadı, iki araç çarpıştı.