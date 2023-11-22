GKRY'de Kara-para soruşturması derinleştiriliyor

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Letimbiotis açıklamasında, yurt dışından uzmanların adaya gelişinin ayarlanmasının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in kara para aklanması ve yaptırımların ihlal edilmesi konularında tecrübeye sahip bir devletle iletişime geçmesinin ardından gerçekleştiğini ifade etti.

Açıklamasında elektronik suçların kovuşturulması biriminin ek personelle takviye edildiğini de belirten Letimbiotis, uzmanların hangi ülkeden ve ne zaman geleceğini açıklamaktan ise kaçındı.

Gelecek olan kişilerin sayısının ve gelecekleri ülkenin, uzmanların Güney Kıbrıs’a gelmesiyle birlikte açıklanacağını dile getiren Letimbiotis, uzmanların kısa süre içerisinde adaya geleceğini kaydetti.

Gazete Letimbiotis’in bir denetleme otoritesi kurulması olasılığına atıfta bulunmaktan kaçındığını da ekledi.

-Alexey Mordashov’la ilgili olası ihlaller

Fileleftheros gazetesi ise “Herkes Biliyor ve Susuyordu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Alexey Mordashov isimli Rus oligarkla ilgili olası ihlaller konusunda Rum Yönetimi’nin tüm ilgili birimlerine geçen Nisan ayından Mayıs ayı başına kadar mektuplar gönderildiğini yazdı.

Yapılan araştırmalardan basına sızdığı üzere, 58 yaşındaki Rus oligark Mordashov’un yakın bir çalışma arkadaşının büyük bir sermayeyle tespit edildiği geçen bahar aylarında ortaya bazı kanıtlar çıktığını kaydeden gazete, bu sermayenin çelik ve turizm endüstrisinde faaliyet gösteren Mordashov’a Avrupa yaptırımlarının ardından aktarılmış olabileceğine işaret etti

Konunun “Kara Para Aklama ile Mücadele Birimi” MOKAS’ın, dolayısıyla da Başsavcılığın aynı zamanda Maliye Bakanlığı bünyesindeki SEOK’un bilgisinde olduğunu yazan gazete, “Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) araştırmasında ortaya çıkana kadar, ilgili birimlerin konudan haberdar olduklarını ancak sekiz ay boyunca harekete geçmediklerine işaret etti.

Rum Yönetiminin ilgili birimlerinin sekiz ay boyunca Mordashov’un Güney Kıbrıs üzerinden yaptırımları olası bir şekilde ihlal etmiş olabileceğinden haberdar olduğunu yineleyen gazete, sonuç itibarıyla davanın araştırılmasında gecikme olduğunun ortaya çıktığına işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Mordashov konusundan rahatsız olduğunu yazan gazete, Mordashov’la ilgili konunun 14 Kasım’da ICIJ araştırmasında yer aldığını belirtti.

Rus oligarkın kendisine yaptırımların uygulandığı gün başka bir kişiye 1,4 milyar dolar parayı transfer ettiğinden söz edildiğini kaydeden gazete, Rum polisinin bu konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ve araştırmalar tamamlandığı zaman dosyanın Hukuk Dairesine iletilmesinin beklendiğini ekledi.