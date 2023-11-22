Trafikte bisiklet kazalarına karşı ortak ses...

Gara Duman Cycling Team isimli gruptan gelen açıklama ise şöyle:Bildiğiniz üzere geçen hafta yine çok üzücü bir "bisiklet kazası" ile hepimiz bir kez daha irkildik ve çok derin endişeler yaşadık. Kimimiz bisikleti bıraktı, kimimiz bu fiziki koşullarda bu ülkede bisiklet sürülemeyeceğinden dem vurdu, sosyal medyada çok şey konuşuldu yazıldı.Bizler önce arkadaşlarımızın sağlık durumunu göz önüne alarak söylenecekleri daha sonra söyleyeceğimizi söyledik.İlk olarak 23 Kasım Perşembe saat 10.00 da Lefkoşa mahkemelerde ilgili kaza için görüşülecek dava için orada olacağız. Tüm basın mensuplarını ve bisiklet camiasını ilk tepkimizi vermek için oraya bekliyoruz Kaynak: Gara Duman Cycling Team isimli grup sosyal medyadan eylem çağrısı yaptı