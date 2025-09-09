İki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda en tehlikeli uyuşturucu türleri olan sen-tetik cannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda M.D.(E-28) ile A.H.(E-34) tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk kararı verilirken, soruşturmayı yapan polis, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 7 Eylül 2025 tarihinde saat 21.30 sıralarında Rauf Denktaş Caddesi üzerinde devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin şüpheli hareket-lerde bulunan Lefkoşa sakini M.D. ve Güzelyurt sakini A.H.’yi durdurduğu-nu söyledi.

Polis memuru; zanlıların üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 35 gram sen-tetik cannabinoid, bir gram metamfetamin ve içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunduğunu belirtti. Polis, ele geçirilen maddelerin emare olarak alındığını, zanlıların ise suçüstü tutuklandığını kay-detti.

Aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen emirle zanlıların evle-rinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir unsur tespit edilmediğini kay-deden polis, ele geçirilen maddelerin türü ve ağırlığının belirlenmesi amacıyla Devlet Kimya Laboratuvarına gönderileceğini, emarelerin ise PGM Foto Parmak İzi İnceleme Şubesine teslim edileceğini belirtti. Polis, ayrıca zanlıla-rın söz konusu maddeleri tasarruflarında bulundurma izinleri olup olmadığı-nın tespiti için İlaç ve Eczacılık Dairesine yazı yazılacağını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini vurgulayarak üç gün ek tutukluluk tale-binde bulundu.

Mahkeme talebi onayladı.