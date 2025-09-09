Yeterli kanıt yok

Suna ERDEN

Sınır ihlali, mülke tecavüz ve rahatsızlık gibi iddialarla 40 günden beri KKTC’de tutuklu bulu-nan 5 Kıbrıslı Rum’la ilgili şartlar değişiyor: Yüksek Mahkeme; Cuma günkü kararın ardından dün de Kıbrıslı Rumlarla ilgili tutuklama kararını yasa dışı bularak, tutuksuz yargılanmaları yö-nünde emir verdi. Ancak bu kararın uygulanması için Askeri Mahkeme’nin yarın, İskele Mah-kemesi’nin de Cuma günü karar alması bekleniyor.

Yüksek Mahkeme dünkü kararında sanıklar aleyhine getirilen “kişisel verilerin ihlali” suçlama-sıyla ilgili alt mahkemede yeterli kanıt sunulmadığını belirtti.

Mahkeme, sanıkların tasarrufunda 14 kişilik tapu listesi bulunması nedeniyle suçlama yöneltildi-ğini ancak teminat duruşmasında bu listenin emare olarak sunulmadığını ve incelenmediğini kaydetti.

Mahkeme, alt mahkemenin tutuklu yargı kararının yalnızca polisin şahadeti temel alınarak ver-diğine dikkat çekti.

Mahkeme; sanıkların İskele’de meydana geldiği iddia edilen suçlardan da tutuksuz yargılanma-larına karar verdi.

Sanıkların yurt dışına çıkışı yasaklandı, 100’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada bir polise giderek imza atmaları şart koşuldu.

Şimdi ne olacak

Yüksek Mahkeme’nin dünkü kararıyla iki ayrı alt mahkemenin verdiği tüm tutuklu yargı karar-ları bozulmuş oldu.

Ancak sanıklar, Lefkoşa Askeri Mahkemesi’nde “sınır ihlali” ve İskele Kaza Mahkemesi’nde “kişisel verilerin ihlali, mülke tecavüz ve rahatsızlık” suçlarından yargılanmaya devam edecek.

Sanıklar, yarın yeniden Askeri Mahkeme’ye, 12 Eylül’de ise İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarı-lacak. Avukatları, Yüksek Mahkeme’nin tutuksuz yargı kararlarını alt mahkemelere sunacak.

Olayın geçmişi

İskele Kaza Mahkemesi’nde 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada “kişisel veri-lerin ihlali, mülke tecavüz ve rahatsızlık” suçlamalarıyla itham edilen 5 sanıktan A.K. ve A.K.’nin tutuklu, diğer 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Sanıklar, bir gün sonra sınır ihlali suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı. 1 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen ve 13 saat süren duruşmanın ardından 5 sanığın tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 13 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmelerine karar veril-mişti. Sanıkların avukatları, her iki tutuklu yargı kararına itiraz ederek, istinaf başvurusunda bu-lunmuştu.