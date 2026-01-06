Ünlü siyasiler geliyor

Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanı olması nedeniyle yarın Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenlenecek olan tören nedeniyle birçok yolun kapalı olacağı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre; tören Lefkoşa'nın merkezindeki Grigoris Afxentiou üzerindeki THOC binasında saat 18.30'da başlayacak.

Demosthenes Severis, Grigoris Afxentiou, Michael Karaolit, Lord Vyronos, Kosti Palama, Omirou, Anastasiou Leventis, Evagoras, Diagorou ve Vasileos Pavlou sokaklarında araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca, Lefkoşa Belediyesi gün boyunca eski GSP stadyumunun iki yeraltı otoparkına özel araçların park etmesine izin verilmeyeceği, saat 14.30'dan itiba-ren THOC çevresindeki yolların trafiğe kapatılacağı ve erişimin tamamen kont-rol altına alınacağı bildirildi.

Sürücülerin trafik kurallarına ve görevli polis memurlarının talimatlarına uy-maları istenirken, bölgede insansız hava araçlarının kullanımını yasaklayan bir kararname yayınladığı ve bu kararnamenin altı ay boyunca yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Sözcü Stella Michael yaptığı açıklamada, Avrupa ve bölgesel siyasetten önde gelen isimlerin, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkan-lığını üstleneceği altı aylık dönemin açılış törenine katılmasının beklendi-ğini ve törenin "sembolik" olduğunu söyledi.

Sözcü; Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, katılımcılar arasında Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Moldova Cumhurbaş-kanı Maia Sandu, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ve Irak Cumhurbaş-kanı Abdül Latif Raşid'in de yer alacağını söyledi.