‘Seyirci kalamazdık’

Afet İLBAN

Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nden 3 araç ve 10 personel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan ise 4 araç ve 11 personel yola çıktı.

Türkiye’ye gidecek olan Orman Dairesi personeli dün bakanlık önünden Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlandı.

Bakan Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, KKTC halkının, Türk milletinin bölünmez, ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, ilk defa desteğe ihtiyaç duyulan Anadolu topraklarına destek vermek için personelin oraya gönderileceğini belirtti.

Anadolu halkının her ihtiyaç duyulduğunda suyunu, canını, kanını feda etmek için bu topraklara geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Biz burada, bu toprakları korumak, Türk toprağı tutmak için 450 yıldır mücadele etmekteyiz” dedi.

KKTC’den giden ekibin belki Türkiye’de yanan bir bölgeyi söndüreceğine, yangın çıkma tehlikesi olan bölgelerde önlem alacağına veya canlıları kurtaracağına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, “Oraya insanların canını kurtarmak için, mallarını kurtarmak için, bir destek için gidiyoruz” dedi.

Dünyadan birçok yerden Türkiye’deki yangın bölgelerine destek gittiğine işaret eden Çavuşoğlu, “Bu desteğe KKTC seyirci kalamazdı” vurgusu yaptı.

“Üreticilere balya ve saman gönderilecek”

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, bir yandan bu şekilde destek olmaya çalışırken, diğer yandan üreticilerle birlikte Türkiye’de samanı, balyası yanan üreticilere destek vermek için tırlarca balya hibesi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, Cuma günü ilk parti balya ve samanın gönderileceğini ifade ederek, böylelikle etle tırnak olmanın bir göstergesini göstereceklerini söyledi.

“Acılar bizim acımızdır”

Türkiye’ye gidecek personele de hitap eden Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Gideceğiniz topraklar Anavatanımızın topraklarıdır. Oradaki ağaçlar da, buradaki ağaçlar da bizim için aynıdır. Oradaki acılar bizim acımızdır, sevinçler sevincimizdir. Oraya KKTC halkını temsilen gidiyorsunuz. Disiplininizle, çalışkanlığınızla, özverinizle sizinle buradaki halkın gurur duyacağı şekilde çalışmalarınızı tamamlayıp, sağ salim kazasız belasız dönmeniz için gözlerimiz sizi yollarda bekleyeceğiz. Oraya 10 kişi gidiyorsunuz ama tüm Tarım Bakanlığı ve KKTC halkı sizinle birliktedir. Anadolu halkıyla buluşacaksınız… Yolunuz açık olsun. Kendinizi orada en iyi şekilde koruyacaksınız ve işinizi yapacaksınız…”

Türkiye kadar olmasa da gönül olarak, manevi olarak, yapabildikleri kadar yardımı yapacaklarını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, personele tekrar seslenerek, “Gözümüz, kulağımız sizde, gönlümüz sizinle… Yolunuz açık olsun… Sağ salim gidin, sağ salim gelin” ifadelerini kullandı.

“Asıl mesele yangın çıkarmamak…”

Asıl meselenin yangın çıkarmamak olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, tüm halkı, duyarlılığa davet etti. Bir yangın çıkması durumunda tüm vatandaşların seferber olacağını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’ye destek için gidecek 10 kişi ve 3 aracın eksikliğinin kapatılacağını belirterek, “Herhangi bir eksikliğin olacağını düşünmüyoruz” dedi.