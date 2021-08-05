Anavatan Yavruvatan tek yürek

Anıl IŞIK

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye’de yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangınları nedeniyle “zor bir süreçten geçildiğini ancak bu zorlu sürecin en kısa sürede atlatılacağından emin olduğunu” söyledi.

Başçeri, “Bu zorlu süreçte, yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’i Lefkoşa Büyükelçiliği’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’deki programını değiştirerek Antalya’yı ziyaret ettiğine işaret eden TC Büyükelçisi Başçeri, Tatar’a yangın kontrol yönetim merkezinde bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın 21 kişilik ekibinin çeşitli araçlarla Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek vermek amacıyla Anadolu’ya doğru yola çıktığını belirtti.

Büyükelçi, bireysel olarak da çeşitli yardım kampanyalarına katkılar olduğunu ifade ederek, bu bağlamda Yakın Doğu Üniversitesi’nin de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ının başlattığı yardım kampanyasına destek verdiğini belirterek, teşekkür etti.

“Tek yürek olduğumuzu hissettirdiler”

Büyükelçi Başçeri, “Bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağımıza eminim. Ama bu zorlu süreçte göstermiş oldukları dayanışma ve tek yürek olduğumuzu bize bir kez daha hissettirdikleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Günsel: Birlikteliğimizi göstermek istedik

İrfan Günsel de, yaptığı kısa konuşmada, “Ciğerimiz yandı tabirini hep kullanıyoruz. Bunu hissettik ve buradan Anavatanımızla birlikteliğimizi göstermek istedik. Çünkü Anavatan’a bağlılığımızın, tek yürek oluşumuzun zor dönemlerde de gösterilmesi gerektiğine de inanıyoruz” dedi.

