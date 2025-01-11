Ömer KADİROĞLU

Yerel bir banka sahibine suikast düzenlemek amacıyla TIR içine saklanarak Mersin’den, Kıbrıs’a gönderilen Ünal Sivri, soruşturmanın tamamlanması üzerine dün cezaevine gönderildi.

Mahkeme; Sivri’nin 2 ay içinde yargılanmasına hükmetti. Tetikçi, polis sorgulamasında kendisini kimin görevlendirdiğini söylemedi.

Mahkeme çıkışında fotoğrafını çeken gazetecilere gülerek poz veren Ünal Sivri ‘Seviyorum’ diyerek bir yerlere mesaj gönderdi.

Mahkemeye yansıyan bilgilerde, tetikçinin hangi TIR’la adaya giriş yaptığına ilişkin herhangi bir detay da yer almadı.

Polisin gerek TIR şoförü, gerekse Türkiye’deki patronu tespit amacıyla Türk makamlarıyla iletişimde olduğu öğrenildi.

Duruşmada silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiği, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Polis, zanlının 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında motosikletle seyrederken tespit edildiğini anımsattı.

Polis memuru, zanlı Ünal Sivri’nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini yineledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti.

Zanlının ifadesinde, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Gazimağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunu anlattığını kaydeden polis, bu beyanların araştırmasının sürdüğünü söyledi.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının Güney Kıbrıs’a ait GMS hattı ile mesajlaştığı 3 numara tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tespit edilen olgu ve kanıtlarla ilgili incelemenin ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, işlediği suçun ciddi bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025, 10:03