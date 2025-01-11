2 ayda yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 2 yıldır çalıştığı işyerinin sahibine flash bellek içerisinde bazı ev, iş yeri ve bina resimlerinin yanı sıra Çince yazılı mektup bırakarak, tehditle 500 bin dolar para isteyen Pakistan uyruklu Qisar Mehhmood, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Patronuna yolladığı mektupta “KKTC’de yaptığın tüm işleri biliyorum, 500 bin dolar vermezsen seni ifşa edeceğim, şirketinde çalışan 3 kadını da kaçırırım” yazdığı açıklanan zanlının son durağı cezaevi oldu. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe; zanlının 6 Ocak’ta, saat 06.00 sıralarında, 2 yıldır çalıştığı işyeri önüne gelerek, şeffaf dosya içerisindeki flash belleği, iş yeri sahibine hitaben, İngilizce olarak “senin için kral” notuyla bıraktığını anımsattı. İşyeri sahibinin konu flaş belleği bulmasının ardından bilgisayara taktığı zaman, kendisine ait ev ve işyeri resimleriyle, bir avukata ait 2 adet bina resimleri ve Çince yazılı 2 sayfalık mektup gördüğünü anlattı. Polis, konu mektupta özet olarak, “KKTC’de yaptığın tüm işleri biliyorum, 500 bin dolar vermezsen seni ifşa edeceğim, şirketinde çalışan 3 kadını da kaçırırım” yazdığını açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, işten durdurulmasıyla da ülkemizde hiçbir yasal bağı kalmayan zanlının, tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının, 2 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

