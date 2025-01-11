Geldiğine geleceğine bin pişman oldu

Suna ERDEN

Yılbaşı gecesi konser vermek için geldiği KKTC’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolu Mevlevi Çemberi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde yeşil reçeteli haplarla yakalanan Reckol lakaplı rapçi Recep Eker ile üzerinde uyuşturucu bulunan Lilian Khaled hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebiyle Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Eker, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket, Lilian Khaled uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından yargılanmak üzere 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Zanlıların ülkede turist vizesiyle bulunmalarından dolayı tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Ne olmuştu

Güzelyurt -Lefkoşa anayolu Mevlevi Çemberi üzerinde 31 Aralık 2024 tarihinde gece saat 20.00’de gerçekleştirilen denetimlerde iki zanlının içerisinde bulunduğu araç kontrol edilmişti.

Araç sürücüsü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu.

Araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’in üzerinde ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak 17 adet Xzanax ve bir adet Lyrica cinsi hap bulunarak emare alınmıştı.

