Güney'de 10 Haziran’da yasaklar bitiyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs’ün yayılmasının önlenmesi için alınan tedbirlerde üç aşamalı gevşemeye gidileceği belirtildi.

Alithia gazetesi üç aşamada uygulanacak olan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan yeni gevşemelerin yarın Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu tarafından açıklanacağını yazdı.

Gazete bugünden itibaren sokağa çıkma yasağının gece 01.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacağını, 10 Haziran itibarıyla da sokağa çıkma yasağının tamamen sona ereceğini belirtti.

1 Haziran itibarıyla evlerde ev sakinleri ve çocuklar da dahil olmak üzere 20 kişiye kadar kişinin bulunabileceğini belirten gazete, kilise, kumarhane, ibadet yerleri, toplantı yerleri, ticari fuarlar, tiyatrolar gibi alanlardaki kişi sayının, alanların yüzde 50 kapasitesiyle sınırlandırılacağını yazdı.

Habere göre gevşemeler dahilinde yeme-içme yerlerinin, ilgili protokol temelinde iç alanlarının açılmasına da izin verilecek.



10 Haziran itibarıyla gece kulüpleri de açılacak.Gazete spor alanlarına ilişkin kararların ise Rum Spor Örgütü tarafından açıklanacağını ve tüm kararların 31 Haziran tarihinden itibaren geçerli olacağını yazdı.Alithia gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, mahrum kaldıkları yaşantısına ve özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi için halkın, Haziran ayı sonuna kadar sabretmesini istedi.Güney Kıbrıs’ın aldığı bir dizi kararla pandemiyi başarılı bir şekilde yönettiğini söyleyen Anastasiadis, Sağlık Bakanlığı’nın aşı programının da başarıyla ilerlemesi temennisinde bulundu.