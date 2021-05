Kuzeyde 22, güneyde ise 73 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7 bin 666 test yapıldı, 20'si yerel 22 pozitif vakaya rastlandı,16 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta ise 61 bin 125 test yapılırken, Coronavirüs nedeniyle 3 can kaybı daha yaşandı, 73 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasında, “İki kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 20 kişi ise yerel vakadır. 6 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.” denildi.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Yenikent-2, K.Kaymaklı-1, Gönyeli-1, Hamitköy-1.

Girne: Girne Merkez- 5, Karakum-2, Alsancak-1.



Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3, Dumlupınar-1, Mormenekşe-1.Lefke: Gemikonağı-1.

Güneyde can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 61 bin 125 test yapılırken, Coronavirüs nedeniyle 3 can kaybı daha yaşandı, 73 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle birlikte toplam can kaybı 360'a, toplam vaka sayısı 72 bin 307'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 60 yaşındaki bir kadın ile 71 ve 77 yaşında iki erkek hasta olduğu bildirildi.

Tedavisi süren 78 hastadan 31'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.