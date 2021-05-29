Faaliyetler anlatılıyor

İstatistik Kurumu, ikinci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

İstatistik Kurumu, iki yıllık süreç içerisinde kurum olarak yaptığı iş ve işlevler hakkında bilgi vermek amacıyla resmi ziyaretler yapıyor. Kurum yöneticilerinden oluşan heyet dün bu amaçla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında, İstatistik Kurumu’nun ikinci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Öksüzuoğlu, uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma” vizyonu ile hareket eden İstatistik Kurumu’nun, cevaplayıcılardan aldığı bilgilerle kapsamlı ve kaliteli istatistik üretme ve bu yolla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunma yönündeki çabalarını yüksek sorumluluk bilinciyle devam ettirdiğini ifade etti.

Öksüzoğlu, “İstatistik Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Şube Amirleri kuruluş yıl dönümü sebebi ve aynı zamanda kurumun iki yıllık süreç içerisinde kurum olarak yapmış olduğu iş ve işlevler hakkında bilgi vermek amacıyla, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Meclis’te temsiliyeti olan CTP, HP, TDP, YDP, DP ile UBP Genel Başkanı, Başbakanı Ersan Saner ziyaret edilmiştir” dedi.

Kurum Başkanı Öksüzoğlu, ziyaretlerde, “İstatistik Kurumu’nun 2 yıllık bir geçmişi olduğu ve kuruma atanan ilk başkan olarak kurulma aşamasında çok zorlu bir süreç geçirdiklerini” aktardı.

Saner: Kurum önemli görevler yapıyor



Başbakan Ersan Saner, İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu başkanlığındaki heyeti kabulündedevletlerde geçmişte ne olduğunu gözlemlenip ona göre projeler geliştirilmesi için istatistik kurumunun önemli olduğunu söyledi.Başbakan Saner, “İstatistik Kurumu’nun Devlet Planlama Örgütü ile çalışması çok önemlidir. Çünkü, geçmiş verilerin geleceği planlaması ile örtüşmesi gerekir. Aksi takdirde bugüne kadar bilerek ve bilmeyerek yaratılan bir takım uygulamaların değişmesine imkan yaratamayız” dedi.

Muhtarlarla da toplantı yapıldı

Öte yandan İstatistik Kurumu’ndan bir heyet, İskele bölge muhtarlarıyla dün Hanehalkı Bütçe Anketi konusunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İstatistik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği’nin daveti ile İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda muhtarlara, “Hanehalkı Bütçe Anketi”nin önemi, amacı ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bir yıl boyunca devam edecek anketin cevaplanma oranının yüksek olabilmesi yönünde muhtarlardan destek sözü de alınan toplantıda, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da hazır bulundu.