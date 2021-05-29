Hükümete net mesaj

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers katıldığı televizyon programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Covid-19 pandemisinin uzamasının dünyanın her yerinde ekonomik sıkıntılara yol açtığına değinen Rogers, ülkede hükümetin “darboğazdaki esnafa çözüm önerisi sunamamış olmasının krizi büyüttüğünü” savundu.

Rogers, şöyle devam etti:

“Devlet özel sektöre herhangi bir destekte bulunmuyor. Dolayısıyla ekonomik çarkların dönmesi için insan hareketliliğini artırmak gerekiyor. Bu noktada vaka sayılarının az seyrediyor olması avantajdır. Hastanelerimiz rahatlamıştır, ciddi bir kapasitemiz oluşmuştur. Tam da kapıları açıp uçuşları artırabileceğimiz, turizme ağırlık verebileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu noktada geç kalınmaması ve zaman kaybetmeden adım atılması gerekmektedir. PCR ve aşıyla girişlerin yapılması için mevcut durumun fırsata çevrilmesi önemlidir. Kimsenin tolere edecek durumu kalmadı. Eğitim ve turizm gibi, inşaat sektörü de ülkeye nefes aldıran sektörlerden biridir. Yurtdışından satın aldıkları gayrimenkulü devralmak için ülkeye gelmeyi bekleyen çok insan var.”



Aşı ile karantinasız girişleri bu yaz döneminde ivedilikle başlatarak piyasaya sıcak para gelmesini sağlamanın hükümetin görevi olduğunu belirten Rogers, bir yandan turizm için ivedilikle açılımlar yapılırken ülkede vaka artışlarının da yakından izlenmesi ve gerekli noktalarda önlem alınabilmesi gerektiğini kaydetti.Eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Rogers, “Yüz yüze okulların açılması okul çağındaki çocukların hem eğitimi hem de sosyal ve psikolojik gelişimi açısından kritik önem taşımaktadır. Yüz yüze eğitimin yapılmaması çocuklarımızda ciddi sıkıntılara yol açtı. Onların eğitime başlayabilmesi için altyapının sağlanması ve ertelenmemesi gerekir.” dedi.

“Kutlu Adalı dosyası yeniden açılmalı”

Rogers, Kutlu Adalı cinayetinin dosyası uzun yıllar önce kapanmış olsa da yeni itiraflar, görgü tanıkları nedeniyle dosyanın yeniden açılmasının önem taşıdığını söyledi.

Adaletin test edilmesi açısından da bu durumda atılacak adımların bir gösterge olduğuna işaret eden Rogers, Halkın Partisi olarak dosyanın yeniden açılması için bir adım atarak Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını hatırlattı.

Mecliste Adalı cinayetine ilişkin bir araştırma komitesi kurulmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Rogers, Halkın Partisi olarak olayın üzerinde baskı unsuru oluşturmak açısından da önemli olduğuna inandıklarını anlattı.