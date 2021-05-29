Eylem pazartesi devam edecek

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait zahire ambarlarında, alım yapılmaması yönünde “kantar kapatma eylemine” gittiğini bildirdi.

Birlik, Pazartesi günü de aynı şekilde Akdoğan tohumluk ambarının kapatılacağını belirterek, üreticilere; mağdur olmamaları için birliğin bir sonraki açıklamasına kadar mahsullerini Toprak Ürünleri Kurumu’na teslim etmemeleri çağrısında bulundu.



Yapılan açıklamada, bir süreden beridir Tarım Bakanlığı ve hükümet ile sürdürülen başta hububat fiyatı ve destekler dahil diğer konular ile ilgili herhangi bir uzlaşıya varılmadan hububat fiyatlarının açıklandığı ve alım yapılmaya çalışıldığı belirtildi.Açıklamada, “Bizler gerek rekolte gerekse küresel şartların ülkemizi tarım üretiminin devamlılığı açısından alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlerle ilgili defalarca girişimde bulunmamıza rağmen herhangi bir sonuca ulaşılmamıştır” denildi.