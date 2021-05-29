Hedef belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyetine akşam yemeği verdi. Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilerin çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, 1960 Antlaşması ile kurucu ortak Kıbrıslı Türklerin, en az Kıbrıslı Rumlar kadar eşit haklara sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin bu antlaşmayı garantör ülke olarak garanti etmesinin Kıbrıs Türklerinin en büyük dayanağı olduğunu belirtti.

Tatar, dönemin Kıbrıslı Türk liderleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu anarak, yad etti.

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunularak dünyaya anlatılmasının KKTC-TC ilişkilerini bir başka boyuta taşıdığını ifade eden Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün her koşulda egemen bir halk olarak Türkiye’yle güçlü münasebetini muhafaza etmesinin gerekliliğine işaret etti.

Asla geri adım atmayacağız



Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı AB üyesi yapılarak, 1960 Antlaşması’yla bölgede oluşturulan Türk-Yunan dengesinin Türkiye aleyhine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulmasının dünyada da büyük ses getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İlgili taraflara biz asla geri adım atmayacağımızı söylüyoruz” dedi.Türkiye’yle ilişkilerin günümüzün iletişim dünyasında çok daha ileriye taşınması arzusu içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bu temaslar sonucunda, bu milli bilinç somut bir şekilde yer bulur ve kalıcı olur” dedi.

Türkiye’ye gönülden bağlıyız

Hükümetler arası ilişkilere ek olarak, seçilmiş milletvekillerinin, sivil toplum örgütü ve ekonomik örgütlerin de iş birliğinin fevkalade önem taşıdığına dikkat çeken Tatar, “Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına gönülden bağlıdır” dedi.

Tatar’dan Guterres’e teşekkür mektubu

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Cenevre’de düzenlediği 5 + BM gayrıresmi toplantısında sergilediği dengeli duruşundan ötürü teşekkür ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Doğruyol, Cumhurbaşkanı’nın, mektubunda, Cenevre’deki toplantıda, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in, tarihi gerçekleri çarpıtmakla kalmayıp, Kıbrıs adasında olası bir uzlaşının; işgal ettikleri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin evrilmesi, Kıbrıslı Türklerin buna entegre olması ve Rum tarafını tatmin ettikleri ölçüde bir takım hak ve yetkilere sahip olmalarını içeren bir modelle mümkün olabileceğini söylemesinden duyduğu ciddi rahatsızlığı ifade ettiğini kaydetti.