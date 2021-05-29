Tümü bulunamadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da nişanlısının evinden 120 bin liralık altın takı çaldığı iddia edilen Gözde Atmaca ile suç ortağı olduğu ileri sürülen Kadriye Mirka hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, çalınan altınların bir kısmının Lefkoşa’da 3 ayrı kuyumcuya satıldığının tespit edildiği açıklandı. Satılan altınların bir kısmının eritildiği belirtilirken, kayıp olan birçok takı olduğu kaydedildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlıların, içerisinde bulunduğumuz Mayıs ayında, farklı günlerde, Akdoğan’da, Y.K isimli şahsa ait evin yatak odasından, muhtelif sayıda erkek ve kadın altın takılarını sirkat ettiklerini ve kuyumculara sattıklarını söyledi.

Polis memuru, olayın 24 Mayıs 2021 tarihinde kendilerine intikal ettiğini ve yürütülen soruşturmada zanlıların gözaltına alındığını belirtti.

Lefkoşa’da sattılar



Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, , bu süre içerisinde yapılan incelemeler sonucunda, çalınan altınların bir kısmının Lefkoşa’da 3 farklı kuyumcuya yaklaşık 15 bin TL karşılığında satıldığını tespit ettiklerini belirtti.Polis, satılan bazı altınların eritilmiş olduğunun belirlendiğini ifade ederken, halen kayıp olan birçok altın takının olduğunu aktardı.Soruşturmanın devam ettiğini, kayıp emareler olduğunu kaydeden polis, birçok kuyumcuyla görüşüleceğini açıkladı. İfadesine başvurulması gereken şahıslar olduğunu belirten polis memuru, yürütülen soruşturma aşamasında zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.