Aşı sistemi çökmüş

Ömer KADİROĞLU

Değirmenlik Belediye sınırları içerisinde bulunan Sağlık Ocağı’nda dün aşı yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinde aşı yaptırmaya giden onlarca insan personel eksikliği, sistemde arıza olması nedeniyle saatlerce bekledi. Sağlık ocağında kalabalık oluşurken, sosyal mesafe kuralı zaman zaman ihlal edildi.

Uzun süre bekleyen vatandaşlar, yaşanan sistemsizliğe isyan etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, aşılama çalışmalarının sistemsizlik nedeniyle işkenceye dönüştüğünü ifade etti. Vatandaşlar, “İki personelle çalışma yapılıyor. Bir günde 100 kişiye randevu veriliyor. Ayrıca saatlerce bekleyen inşalara sistem çöktü deniliyor” diyerek, şikayetlerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Ömer Meraklı

“İki kişi ile hem Sinovac hem de AstraZeneca yapmaya çalışıyorlar. Bir gün için 100 kişiye randevu verdiler. Randevu alan 100 kişi sabah Değirmenlik Sağlık Ocağı’na gelerek sıra beklemeye başladı. İnsanlar beklerken sistem çöktü denildi.

Birçok kişi beklemekten sıkılıp geri gitti. Burada iki personelle işlem yapmaya çalışıyorlar. Sabah saat 07.00’de gelip sıra bekleyenlerin önce alınması gerekirken 11.00’de gelenlere öncelik tanındı. Bu işi sistemli bir şekilde yapmalarını istiyoruz.”

Leyla Pınarbaşı

“Sağlık ocağına sabah saat 08.00’de geldim ve uzun süre aşı yaptıramadım. Şeker hastası ve kalp rahatsızlığı olan birisiyim. Saatlerce bu sıcakta burada bekletildim. Kimsenin bu kadar insanı plansız programsız bir şekilde toplayıp bekletmeye hakkı yok. Bu konuda yetkililere bir şey söylemeye gerek yok. Herkes işini planlı programlı yapsa bu durum yaşanmazdı.”

Ahmet Tankut



“Eşimi aşı yaptırması için sağlık ocağına getirdim. Sabah erken geldik ve saatlerdir burada bekliyoruz.Yok sistem çöktü yok aşılar karıştı denilerek bekletildik.Hava sıcak, yaşlı ve hasta olanlar mağdur oldu. Daha güzel bir sistem yapılabilirdi.”

Nermin Kerpiçci

“Aşı olmak için sağlık ocağına geldim yaklaşık yarım saat içerisinde sadece aşı kartımı verebildim. Öyle gözüküyor ki aşı olmak için iki ya da üç saat beklemek lazım. Kontrol ve sistem yok. Bu kadar insanı buraya getirip bekletmek doğru olmadı. Aşılamanın planlanarak yapılmasını istiyoruz.”

Hüseyin Cüra

“Sağlık ocağına saat 09.00’da geldim uzun süre bekledikten sonra aşı yaptırabildim. Ben önceki gün de buraya geldim ancak sağlık ocağı kapalı olduğu için aşı yaptıramadım. Burada ciddi bir kalabalık oluştu, görevli sayısı az. En az 4-5 görevli olması gerekiyordu. Plan yapılsaydı vatandaş burada böyle perişan olmayacaktı.”

Mustafa Betmezoğlu

“Rezaletten başka bir şey yok. Yaşlı ve hasta insanlar saatlerce bekletildi. Kalabalık oluştu ve sosyal mesafe hiçe sayıldı. Böyle iş olmaz. Bir sistem ve program olması gerekiyor.”