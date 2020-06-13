Güney'de ‘Corona’ korkusu yok

Tatil amacıyla güneye giden turistlerin, tatil bölgesi Protara’da bulunan Nava adlı diskoya akın ettiği, aşırı kalabalık yüzünden ‘Coronavirüs’ önlemlerine uyulmadığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Nava Yüzünden Her Şey Alt Üst” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, hükümet ile muhalefetin bu konu yüzünden birbirine girdiğini ve karşılıklı suçlamalar yapıldığını yazdı.

Önlemlere uyulmaması halinde ağır ceza öngören yasanın Meclis’te bulunduğunu belirten gazete, tüm eğlence yerlerine uyarı yapıldığını kaydetti.

Nava Disco’da eğlenen turistler ve Rum gençleri ise önlemlere uyulduğunu iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020, 11:46