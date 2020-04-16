Güney'e haftada 2 bin kişi gelecek

Yurtdışında bulunan 226 Kıbrıslı Rum daha Londra ve Atina’dan gerçekleştirilen iki uçuş ile Güney Kıbrıs’a geri döndü. Yapılan planlamaya göre her hafta 2 bin kişi adaya dönüş yapacak.

Fileleftheros’un haberine göre Atina’ya gerçekleşen uçuş ile 75 yolcu Yunanistan’a, aynı uçak ile aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 120 Rum Güney’e geri döndü. Londra’dan gerçekleşen uçuşla da 116 Rum geri döndü.

Güney Kıbrıs’tan yurtdışına ve yurtdışından Güney’e yolcu taşıyan özel jetlerin günlük uçuşları da devam ediyor. Pazartesi günü Belgrad’dan 3, Paris-Beyrut’tan bir özel uçuş gerçekleşti. Yine Rusya Federasyonu filosundan bir helikopter de Larnaka havaalanından havalanarak üst düzey bir devlet yetkilisini taşıdı. Dün de özel jetlerle biri Viyana’dan diğeri Atina’dan olmak üzere iki uçuş gerçekleşti.

Alithia ise yurtdışında bulunan Rumlardan, Güney’deki karantina odalarının kapasitesi kadar (2 bin) Rumun önümüzdeki hafta içerisinde Güney Kıbrıs’a dönmesi için, toplu geri dönüşlerin bu hafta içerisinde başlayacağını bildirdi.

Gazeteye göre Rum Taşımacılık Bakanı Yannis Karusos, karantina odası sayısı ve 14 günlük karantina süresi dikkate alınarak iki haftada bir 2 bin kişinin ülkeye geri döndürülmesi uygulamasına İngiltere ve Yunanistan’dan başlanacağını, daha sonra başka ülkelerle devam edileceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 09:48