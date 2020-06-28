Sattıktan sonra yakalandı

Başkent Lefkoşa’da meydana gelen bina açma ve hırsızlık meselesiyle ilgili olarak tutuklanan Valid Almoktada dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç Olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde işletmeciliğini Abed Alfattah Nedal A.A. Maraqa'nın yaptığı Jafra Restorantın penceresini açıp giren zanlının 1 adet 55 İnç Siyah renk Vestel marka 4 bin TL değerindeki Led televizyonu sirkat ettikten sonra ayni yerden çıkış yaptığını söyledi.

Ergüleç olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve söz konusu televizyonun 20 Haziran 2020 tarihinde Yeni Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir dükkânda bulunduğunu ve yapılan soruşturmada zanlının bu televizyonu 3 bin 200 TL'ye sattığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, söz konusu televizyonun emare olarak alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Hüseyin Ergüleç meselenin soruşturmasının devam ettiğini alınması gereken ifadeler olduğunu ve benzer sirkat meselesi de bulunduğunu belirterek tahkikatın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

