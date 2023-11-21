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Bozuk Lambalar nihayet değiştiriliyor..

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu iş birliğinde yürütülen çalışma çerçevesinde Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki çalışmayan aydınlatmalar tamir ediliyor

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Bozuk Lambalar nihayet değiştiriliyor..
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılacak çalışma kapsamında trafik kazalarını önlemek ve toplumun trafikte güvenli seyri amaçlanıyor.

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı yaptığı açıklamada, ülke genelinde  var olan aydınlatma sorunlarının giderilmesi için Karayolları Dairesi’nin yerel yönetimlerle iş birliği yaptığına dikkat çekerek, aynı anda Gazimağusa, Lefkoşa, Gönyeli Alayköy, Esentepe ve Girne bölgelerinde belediyelerle yürütülen iş birliği çerçevesinde yollardaki aydınlatma sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Kurumların durumunun herkesin malumu olduğunu söyleyen Acı, “Dolayısı ile güçlerimizi birleştirirsek sorunları daha hızlı çözüme kavuşturup halkımıza hizmet sunabiliriz” dedi.

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