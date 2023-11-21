Şefik: Girne Kaza Mahkemesi’nin genişletilmesi söz konusu değil



Mahkemeler Bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2 milyon TL artışla, 522 Milyon 479 bin 500 TL olarak onaylandı.

Toplantıda, komite üyeleri, bazı milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de yer aldı.

Narin Ferdi Şefik , Girne Kaza Mahkemesi’nin genişletilmesinin söz konusu olmadığını anlattı.Mahkemelerin eksikliklerine değindi.

Şefik, mevcut durumda kendilerine verilecek herhangi bir binaya evet demek durumunda olduklarını kaydetti.

Daha sonra Mahkemeler Bütçesi “Diğer Makine Teçhizat alımları” kalemine yapılan 2 milyon TL artışla, 522 milyon 479 bin 500 TL olarak oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Bugünkü çalışmalarını tamamlayan komite bir sonraki toplantısını cuma günü saat 10.00'da yapacak. Cuma günü Hukuk Dairesi, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.