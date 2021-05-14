Güney Kıbrıs’ta 385 bin kişi aşılandı, program çerçevesinde 3’üncü doz aşının gerekli görülmeye başlandığı belirtildi. Fileleftheros gazetesi “Üçüncü Doz Aşıya Gidiyoruz-Tam Aşılı Olan 3 Yaşlı Son On Gün İçerisinde Hayatını Kaybetti” başlıklı haberinde, gerek Güney Kıbrıs’taki gerekse Avrupa’daki verilerin 3’üncü doz aşının yapılmasını gerekli olduğunu gösterdiğini yazdı.

Gazete, AB’da aşı imal eden dört şirketten ikisinin (Pfizer/bionTech ve Moderna), Nisan ayı sonunda yaptıkları açıklamalarda, 6-8 aylık sürenin geçmesiyle antikor düzeyinin önemli ölçüde düştüğüne dikkat çekmişti.

Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü Basın Sözcüsü Haralambos Harilaou yaptığı açıklamada, önceki dönemde yaşlıların hastaneye girişlerinin hemen hemen sıfırlandığını ancak ocak ayında aşı olanların altı aylık sürelerinin dolmaya yaklaştığı son dönemlerde bu durumun değişmeye başladığını ifade etti.

Harilaou, hastaneye girişlerin dışında tam aşılı 3 yaşlının da son 10 gün içerisinde hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşılama konularıyla ilgili bilimsel danışmanı Hristos Petru ise yaptığı açıklamada, 3’üncü dozun, aşıların sağladığı korumanın doğal olarak azaldığı zaman takviye niteliğinde olabilmesi ve mutasyonlara karşı etkili olacak yeni nesil aşılar açısından yapılmasının gerekli olduğunu söyledi.

İlk tur aşılar tamamlanıyor



Alithia gazetesi, yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki aşılama programı çerçevesinde, her yaşa yönelik ilk turun gelecek hafta içerisinde tamamlanacağını yazdı.Gazete, tüm yaş gruplarına Aşı Portalı çerçevesinde ikinci ve bazı durumlar için üçüncü fırsatın da verileceğini belirtti.Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı önünde, 50-59 ve 60-69 yaş aralığına sahip kişilerle ilgili hâlâ daha aşı başvuruları bulunuyor.Gazete, aynı haberinde, Haziran ayı sonuna kadar nüfusun yüzde 60-65’inin aşılanmasının planlandığını, bununla birlikte 11 Mayıs tarihine kadar 293 bin 180 (yüzde 39,6) kişinin birinci doz aşıyı aldığını, 91 bin 459 kişinin (yüzde 12.4) ise aşı sürecini tamamladığını yazdı.Bu bağlamda toplamda 384 bin 639 kişinin aşılandığını yazan gazete Güney Kıbrıs’ın Avrupa ülkeleri arasında (100 kişi başına) 4’üncü sırada yer aldığını belirtti.