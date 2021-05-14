Ön cama fırladı

Hüseyin ÇİÇEKGazimağusa’da, Palm Beach bölgesi girişinde dün meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü başından yaralandı. Kaza, Timur Özdemir Demiralp isimli sürücünün, yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen Jophet Seukam Miaffo isimli bisikletliye çarpması sonucu meydana geldi. Bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle aracın ön camına fırladı. Başından ciddi şekilde yara alan Kamerun uyruklu sürücü kısa sürede olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alındı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa'da Havva Şentürk Sokak üzerinde, Jophet Seukam Mıaffo kullanımındaki bisiklet ile cadde üzerinde yolun sağından kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Timur Özdemir Demiralp yönetimindeki MJ 206 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.