Buruk bir bayram

Ömer KADİROĞLU

Ramazan Bayramı, bu yıl da Covid-19 salgını önlemlerinin gölgesi altında kutlanıyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca bayramda sadece çekirdek ailede bayramlaşma yapılabilecek. Merkezi Cezaevi’nde ise Covid-19 önlemleri çerçevesinde bayram ziyaretleri yapılmayacak. Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlara, bayram öncesi aileleriyle online görüşme sağlandı.

Bayram sevinci yarım kaldı

Bayramın birinci günü olan dün vatandaşlar önce ölmüş yakınlarının kabrini ziyaret etti, dualar okudu. Daha sonra kısıtlı aile ziyaretleri gerçekleştirildi. Lefkoşa sokakları bayram nedeniyle boş kaldı, başkent derin bir sessizliğe büründü. Salgın nedeniyle eğitimleri yarım kalan, arkadaşlarıyla görüşmeyen ve sosyal hayatları etkilenen çocuklar bayram sevincinden de mahrum kaldı.

Bayram yeri sessizliğe büründü

Pandemi öncesi Lefkoşa Fuar Alanında kurulan bayram yeri bu yıl salgın nedeniyle boş kaldı. Salgın öncesi kurulan ve her yaşta vatandaşın uğrak yeri olan bayram yerinde büyük bir sessizlik hâkimdi.

Mahkum ve tutuklular ailelerini göremeyecek



Salgın nedeniyle yakınları cezaevine bulunanlar da görüşmeden mahrum bırakıldı. Coronavirüs önlemleri çerçevesinde bu yıl Merkezi Cezaevi’ne açık görüşe izin verilmedi. Daha önce bayramlarda sevdikleriyle hasret gidermek imkanı bulanlar salgın yüzünden bundan mahrum kaldı. Sadece bayram öncesi mahkumlarla aile yakınlarının online görüşme yapmasına izin verildi.

Polis önlem aldı

Bu arada Ramazan Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı. Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Ramazan Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek.

Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

Polis Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan, bayram süresince rehavete kapılmadan Coronavirüs salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymasını, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi korumasını istedi.

Polis, açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu, ev içinde yapılacak olan her türlü sosyalleşme faaliyetlerinin azami 10 kişi ile sınırlandırıldığını, sokağa çıkma yasağının Pazartesi-Cumartesi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi gece saat 21.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında uygulandığını kaydetti.