Hükümet ihtiyaçlı vatandaşlara hellim dağıtacak

Salgın nedeniyle bütçesi daralan vatandaşa hellim dağıtılacak. Hükümet ihtiyaçlı ailelere dağıtılacak hellimler için 3 milyon TL bütçe ayırırken, karar Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Bakanlar Kurulu, “Coronavirüsü ile Mücadele Projesi” kaleminden 3 milyon TL harcayarak “ihtiyaçlı vatandaşlara ücretsiz hellim verilmesine” karar verdi.

12 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, ülke imalatçılarından fatura karşılığında, KDV dahil, kilogramı 24 TL’den hellim satın alınacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kanalıyla ihtiyaçlı vatandaşlara ücretsiz olarak verileceği ifade edildi.



Söz konusu kararda, 3 milyon TL’ye mal olacak hellimlerin hangi firmadan satın alınacağına ise yer verilmedi.Öte yandan aynı kararda, satın alınacak hellimlerden bir kısmının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na hibe edilmesine ve ödemenin imalatçılar adına Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu hesabına yatırılacağı ifade edildi.Kararda, söz konusu hellimlerin satın alınması için gereken 3 milyon TL’nin, Maliye Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Coronavirüsü ile Mücadele Projesi” kaleminden karşılanacağı da belirtildi.