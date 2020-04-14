Güney Kıbrıs’ta bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta 29 yeni pozitif vaka meydana geldi ve toplam sayı 662’ye yükseldi. Pozitif 10 vakanın İngiliz üs bölgesinde meydana geldiği açıklandı.

Tedavi gören 79 yaşındaki bir hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, yasak dinlemeyip Peristerona’daki kilisede toplu ayin düzenlediği açıklandı.

Haberde, polisin kiliseye gittiği ve Neofitos’un, kilisede dua eden kişilere ceza yazmaya gelen polislere de vaaz verdiği kaydedildi.

Gazete, polisin kilisede 10 kişi tespit ettiğini; bunlardan yedisinin polisi görünce kiliseden ayrıldığını, kalanlara da dava okunduğunu bildirdi.