Güneyde 130 yeni vaka 3 can kaybı

Ölüm sayısı 186’ya ulaştı

Güneyde 130 yeni vaka 3 can kaybı
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Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı olurken, salgından dolayı ölenlerin sayısı 186'ya çıktı. 
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 7 bin 440 test sonucunda 130 yeni vaka belirlendi.
Rum haber kaynaklarına göre; salgından dolayı dün 3 kişi hayatını kaybetti.
Salgından dolayı ölenlerin sayısı 186'ya, toplam vaka sayısı ise 30 bin 17'ye yükseldi. 

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 11:41
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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