Güneyde 130 yeni vaka 3 can kaybı

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı olurken, salgından dolayı ölenlerin sayısı 186'ya çıktı.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 7 bin 440 test sonucunda 130 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre; salgından dolayı dün 3 kişi hayatını kaybetti.

Salgından dolayı ölenlerin sayısı 186'ya, toplam vaka sayısı ise 30 bin 17'ye yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 11:41