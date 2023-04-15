Görüntüler inceleniyor

Alayköy’de yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 37 kilo bakır boruları kırarak yerinden söküp çalan Jasim Uddin Palan ve Masbah Uddin Palan hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların çaldıkları 38 kilo bakır boruyu hurdacıya sattıkları ve 8 bin 360 lira aldıkları açıklandı. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğu belirtilerek, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 8 Nisan 2023 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Alayköy' de 2. Etapta Enes Teke'ye ait PGC Catering.Co.Ltd isimli yapımı devam etmekte olan inşatta meydana geldiğini belirtti. Polis, inşaatta merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli, toplam 37 kilo bakır kabloların Jasim Uddin Palan ve kardeşi Masbah Uddin Palan tarafından yerlerinden sökülüp çalındığını söyledi.

Polis, zanlıların 37 kilo bakır boruyu Haspolat’ta faaliyet gösteren Asbuzu hurda alım satım şirketine

8 bin 360 TL karşılığı sattıklarının tespit edildiğini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada 30 kilo parçalanmış bakır boruların bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Josim Uddin’in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. İncelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, 5 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

