İfadeler alınacak

Lefkoşa’da sahibi olduğu kuaför dükkanına saç yaptırmaya gelen 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen N.T. (E-31) hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Nisan 2023 tarihinde saat 16.30 sıralarında K.Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren zanlıya ait işletmede meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının işletmesine müşteri olarak gelen 13 yaşındaki C.A.’nın saçlarını yıkadığı bir esnada omuzlarını ovduğunu, ardından ellerini tişörtünün boğaz kısmından içeriye sokup göğüslerini elleyip cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Polis, şikayetin aynı gün saat 19.30 sıralarında yapıldığını, sosyal hizmetler görevlisi eşliğinde kız çocuğunun ifadesinin temin edildiğini belirtti. Polis memuru, kız çocuğunun ifadesi esnasında şahsi cep telefonu ile çekmiş olduğu olay esnasına ait çok kısa bir video kaydı gösterdiğini açıkladı.

Polis, görüntünün emare olarak teslim alındığını anlattı. Meselenin meydana geldiği alanda kamera görüntüsü bulunmadığını kaydeden polis, bölgedeki işletmelerin kayıtlarını veya bu meseleyi gören görgü tanıklarının olup olmadığı konusunda soruşturma başlattığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.